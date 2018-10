Paris (AFP) Zum Ende der Sommerpause ist offener Streit in der französischen Regierung ausgebrochen. Zwei grüne Minister attackierten am Mittwoch zur ersten Kabinettsitzung nach der Sommerpause ungewöhnlich scharf den sozialistischen Innenminister Manuel Valls. "Derjenige, der Ordnung schaffen soll, löst Unordnung aus", sagte Entwicklungsminister Pascal Canfin in der Online-Ausgabe der Zeitung "JDD" über den Innenminister. Auch Wohnungsbauministerin Cécile Duflot wandte sich in der Zeitung "Libération" offen gegen Valls. Hintergrund sind umstrittene Äußerungen des Innenministers zur Migrations- und Strafrechtspolitik.

