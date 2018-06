Frankfurt/Main (SID) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt tritt im Play-off-Hinspiel der Europa League am Donnerstag (18.00/HR) bei FK Karabach Agdam in Aserbaidschan ohne Pirmin Schwegler und Sebastian Jung an. Kapitän Schwegler bekam von Trainer Armin Veh eine Pause verordnet, Jung fällt aufgrund einer Adduktorenverhärtung aus.

"Er hat nicht die Fitness, über die 90 Minuten sein Spiel durchzubekommen. Ich habe die Notwendigkeit gesehen, mit ihm ein anderes Programm durchzuziehen. Er hat im Training Nachholbedarf. Er ist mir wertvoller dann am Sonntag gegen Braunschweig. Ob er da spielen kann, wird man sehen", sagte Veh über Schwegler. Zudem fehlt den Hessen noch Neuzugang Vaclav Kadlec, der für die Play-off-Phase nicht spielberechtigt ist.