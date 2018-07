Hamburg (dpa) - In den Chaostagen des Hamburger SV bemühte sich Rafael van der Vaart um Ruhe in der Außendarstellung. Als der Kapitän vor die Mikrofone trat, hatte er trotz der jüngsten Turbulenzen etwas Positives zu verkünden.

"Letzte Saison hatten wir nach drei Spieltagen keinen Punkt, jetzt haben wir einen", sagte der Niederländer. Das eine Pünktchen aus dem 3:3 gegen Schalke scheint die Gemüter rund um den norddeutschen Fußball-Bundesligisten allerdings nicht wirklich zu beruhigen. Das 1:5-Debakel gegen Hoffenheim und die unschönen Nebengeräusche rund um Mallorca-Reisen von HSV-Profis sorgen immer noch für Unruhe.

"Das ist Schnee von gestern. Wir haben nicht zu viel geredet. Das bringt auch nichts", sagte van der Vaart. "Wenn wir verlieren, kommen alle aus den Löchern und versuchen, uns etwas Schlechtes einzureden. Darüber mache ich mir keine Gedanken mehr", betonte der 30-Jährige und versuchte in der Hamburger Achterbahnfahrt zu beschwichtigen.

Die beiden von Trainer Thorsten Fink verordneten freien Tage hätten geholfen, die bittere Pleite zu verarbeiten. "Es war gut, den Kopf freizubekommen", sagte der Spielgestalter - und nahm auch die Mallorca-Flieger Dennis Aogo und Tomas Rincon in Schutz. "Ich nehme es locker. Was jemand privat macht, ist privat." Schlau seien die Ausflüge aber nicht gewesen.

Zuvor hatten Medien berichtet, dass neben Aogo auch Rincon einen Flieger auf die Ferieninsel genommen hatte. Aogo werde deswegen beim Spiel gegen Hertha BSC nicht im Kader stehen, hatte der HSV angekündigt. Nach Informationen des "Hamburger Abendblatts" soll sich Fink wegen einer Verletzung von Marcell Jansen aber noch nicht endgültig entschieden haben. Von Club-Seite hieß es am Mittwoch, an der Nicht-Nominierung werde vorerst festgehalten.

Ob auch Rincon Konsequenzen drohen, kommentierte der HSV zunächst nicht. Auch nicht den Stand in der schier endlos erscheinenden Geschichte rund um Verteidiger Paul Scharner. Nach Medienberichten soll er eine Abfindung abgelehnt haben. Im Gespräch waren rund 500 000 Euro, damit ihn der HSV von der Gehaltsliste nehmen kann.

In der aufgeregten Stimmung rund um den Club sorgt zusätzlich noch die Geschichte von einem Gerangel zwischen Aufsichtsratsmitglied Hans-Ulrich Klüver und einem Ordner am Stadion für Gesprächsstoff. Klüver konnte sich laut Medienberichten nicht als Aufsichtsrat ausweisen, es sei zu einem Handgemenge gekommen.

Die Spieler versuchten, sich auf die Partie gegen Überraschungs-Aufsteiger Hertha BSC zu konzentrieren. "Wir wollen drei Punkte holen und die letzten Spiele vergessen machen", sagte Rechtsverteidiger Dennis Diekmeier. Gut möglich, dass dabei auch Artjoms Rudnevs mithelfen kann. Fink ließ den Letten im Trainingsspiel statt Hakan Calhanoglu in der ersten Elf spielen - vielleicht ein Indiz, dass er erstmals in dieser Saison mit einem echten Stürmer auflaufen will. Jonathan Tah werden Chancen auf einen Startplatz in der Innenverteidigung eingeräumt.

Mit welcher Elf auch immer: Am Samstag soll die große Wiedergutmachung her, um auch die frustrierten Fans zu versöhnen. Van der Vaarts Devise: "Wir müssen unsere Ehre zurückholen."