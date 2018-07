Dortmund (SID) - Torjäger Robert Lewandowski vom deutschen Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund hat die Querelen um seinen geplatzten Transfer zu Bayern München abgehakt und formuliert hohe Ziele. "Ich spiele in einer Top-Mannschaft in der Champions League und habe drei Titel als Ziel. Ich werde alles für den BVB geben, das steht fest", sagte der Pole im Interview in der Sport Bild.

Zugleich nahm der Nationalspieler zu den Berichten um seine Wechselabsichten und Differenzen mit den BVB-Verantwortlichen Stellung. "Wir haben alle Unstimmigkeiten beseitigt und uns ausgesprochen. Es wurden einige Fehler gemacht - das Thema ist beendet", sagte Lewandowski. Er sei davon ausgegangen, dass er wechseln dürfe. Im Sommer sei er deshalb enttäuscht und sauer gewesen, doch nun sei alles bereinigt. "Ich habe immer gesagt, dass ich meinen Vertrag respektiere."

Er habe nie vertragsbrüchig werden wollen, betonte Lewandowski, und ergänzte: "Das kam in der Öffentlichkeit oft anders an. Als ob ich irgendwas fordere, was gegen den bestehenden Vertrag verstößt. Nein! Es wurden Tatsachen verdreht und gegen mich und meine Berater ausgelegt."

Die Aussage, er fühle sich vom BVB betrogen, und deshalb würden die Leistungen irgendwann schlechter, bestritt Lewandowski: "Es wirken bei so einem Thema immer viele Kräfte auf den Verein und mich als Spieler. In diesem Fall wurden meine Aussagen verdreht und absichtlich gegen mich verwendet. Ich habe nie mit einem Leistungsabfall gedroht."

Zugleich bestätigte Lewandowski, der sich vor dem Auftaktspiel in Augsburg (4:0) mit den BVB-Bossen auf eine Anhebung der Bezüge geeinigt hatte, dass er die Borussia nach Ablauf seines Vertrages 2014 definitiv verlassen werde. "Ich denke jetzt erst einmal an die neue Saison und meine Ziele. Richtig ist, dass ich im neuen Jahr zu gegebener Zeit meine Entscheidung bekannt gebe. Es wird meine letzte Saison in Dortmund sein."