Köln (SID) - Handball-Bundesligist ThSV Eisenach hat sich in der ersten Runde des DHB-Pokals blamiert. Der Aufsteiger unterlag am Mittwochabend bei Drittligist SG Wallau mit 29:31 (11:11). Eisenach startet am Samstag gegen die TSV Hannover-Burgdorf in die neue Saison.