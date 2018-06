Damaskus/Istanbul/New York (dpa) - Bei einem massiven Bombardement in der Nähe von Damaskus hat das syrische Regime am Mittwoch nach Angaben von Rebellen Giftgas eingesetzt und Hunderte Menschen getötet.

Die Angaben verschiedener Gruppen zur Zahl der Opfer gingen extrem auseinander. Die Opposition sprach am Nachmittag von bis zu 1360 Toten und vielen hundert Verletzten. Auf Bildern waren zahlreiche Leichen zu sehen, darunter auch Kleinkinder. Die Regierung in Damaskus bestritt vehement, Giftgas eingesetzt zu haben.

Die internationale Gemeinschaft forderte eine rasche, umfassende und unabhängige Untersuchung der Vorwürfe durch ein Team von UN-Experten, das sich derzeit ohnehin in Damaskus aufhält. Der UN-Sicherheitsrat wollte sich noch am Mittwoch bei einer Sondersitzung hinter verschlossenen Türen mit den Vorwürfen befassen.

Die syrische Regierung hat den Experten bislang nur den Zugang zu drei Orten gestattet, an denen in den vergangenen Monaten angeblich Chemiewaffen eingesetzt worden sein sollen. Das Regime zeigte trotz des internationalen Drucks keine Bereitschaft, von dieser Linie abzuweichen. Die Bürgerkriegsparteien in Syrien beschuldigen sich seit Monaten gegenseitig, Nervengas verwendet zu haben.

Auch die syrische Opposition und die Arabische Liga appellierten angesichts der neuen Vorwürfe an die UN-Chemiewaffenfachleute, sich vor Ort ein Bild zu machen. Der Chef des UN-Expertenteams, Åke Sellström, zeigte sich dazu bereit. Sellström sagte der schwedischen Nachrichtenagentur TT, er selbst habe bislang nur Fernsehbilder des Anschlags gesehen, von dem die Opposition berichte. "Die erwähnte hohe Anzahl Verletzter und Getöteter klingt verdächtig. Es klingt wie etwas, das man untersuchen sollte", zitierte TT den Experten.

Die syrische Regierung will jedoch kurzfristig keinen Besuch der UN-Experten in einem umkämpften Gebiet östlich von Damaskus erlauben. Der syrische Informationsminister, Omran al-Soabi, sagte im arabischsprachigen Programm des russischen Senders Russia Today, die Chemiewaffen-Experten könnten nicht einfach spontan den Bezirk Al-Ghuta Al-Scharkija inspizieren. Dafür bedürfe es vorab einer "Vereinbarung mit der Regierung". Es sei auch nicht ausgeschlossen, dass radikale Islamisten-Brigaden dort Chemiewaffen eingesetzt hätten, "so wie zuvor schon in Aleppo", fügte er hinzu.

Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton forderte, das UN-Team müsse uneingeschränkten Zugang zu allen Gebieten in Syrien haben, die sie besuchen wolle. Die Regierung und alle anderen Parteien in Syrien müssten mit der UN-Mission zusammenarbeiten. Sie verlante eine "unverzügliche und eingehende Untersuchung" der Berichte. "Die EU bekräftigt, dass jeder Einsatz von chemischen Waffen in Syrien, von welcher Seite auch immer, völlig inakzeptabel wäre", sagte ein Sprecher Ashtons.

Ähnlich reagierten mehrere EU-Staaten. Das Auswärtige Amt sprach in Berlin von überaus ernsten Vorwürfen. Minister Guido Westerwelle verlangte im Kurznachrichtendienst Twitter: "UN-Inspekteure müssen umgehenden Zugang erhalten + Vorwürfe vor Ort aufklären."

Auch Frankreich, Großbritannien und die Türkei setzen sich für eine rasche Untersuchung ein. Der französische Präsident François Hollande wolle die UN darum bitten, sagte Regierungssprecherin Najat Vallaud-Belkacem in Paris. Der französische Außenminister Laurent Fabius sagte in Brüssel, sollten sich die Vorwürfe bestätigen, werde es eine starke internationale Verurteilung geben und - nicht genauer bezeichnete - "Reaktionen".

Der britische Außenminister William Hague sprach von einer "schockierenden Eskalation". Sollten sich die Berichte bestätigen, würden die Verursacher zur Verantwortung gezogen - "auf jede Weise, die uns zur Verfügung steht", sagte er. Auch die USA zeigten sich tief besorgt. "Wenn die syrische Regierung nichts zu verbergen hat ... , dann wird sie den sofortigen und uneingeschränkten Zugang zu diesem Ort unterstützen", sagte der Sprecher des Weißen Hauses, Josh Earnest.

Russland bezeichnete die Berichte über einen Giftgaseinsatz der syrischen Führung dagegen als "Provokation" und forderte ebenfalls eine unabhängige Untersuchung. Die "voreingenommenen" örtlichen Medien hätten wie auf Knopfdruck eine aggressive Informationskampagne gegen das Regime begonnen, teilte der Sprecher des Außenministeriums in Moskau, Alexander Lukaschewitsch, mit. Es sei gewiss kein Zufall, dass zeitgleich UN-Inspekteure ihre Arbeit aufgenommen hätten.



Der Großangriff von Mittwochmorgen mit Kampfflugzeugen, Raketen und Artillerie richtete sich gegen Rebellenhochburgen im Umland von Damaskus. Die lokalen Revolutionskomitees berichteten, betroffen seien vor allem der Bezirk Al-Ghuta Al-Scharkija, der als Hochburg des Widerstandes gegen Präsident Baschar al-Assad gilt, sowie Moadhamijat al-Scham.

Die meisten Todesopfer - die Angaben verschiedener Gruppen reichten von 494 bis 1360 - habe es in den Ortschaften Samalka und Hamurija gegeben. Die Zahl der Toten werde möglicherweise noch steigen, weil es den behandelnden Ärzten an wichtigen Arzneimitteln fehle. Die Revolutionskomitees veröffentlichten zahlreiche Videos, auf denen getötete Kinder und Männer, die nach Luft ringen, zu sehen sind.