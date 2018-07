Dossenheim (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen in Dossenheim nahe Heidelberg sucht die Polizei weiter nach dem Motiv des Täters. Dazu vernahm die Kriminalpolizei in der Nacht Zeugen. Warum ein Mann am Abend zwei Menschen erschoss, fünf verletzte und sich dann selbst das Leben nahm, ist weiterhin völlig unklar. Bei einem Streit einer Eigentümerversammlung war der Mann des Raumes verwiesen worden, kam aber mit einer Pistole wieder und eröffnete das Feuer. Am Vormittag wollen Staatsanwaltschaft und Polizei dazu weitere Informationen veröffentlichen.

