Los Angeles (dpa) - Das Twitter-Universum hat mit Drew Barrymore einen Star dazugewonnen. Die 38-jährige Schauspielerin setzte am Dienstag ihren ersten Tweet ab: "Spät für die Party, aber froh, hier zu sein!", schrieb der frühere Kinderstar ("E.T. - Der Außerirdische") bei dem Kurznachrichtendienst.

Nach wenigen Stunden hatte die Schauspielerin schon über 7000 Follower. In der Vergangenheit hatte sich Barrymore skeptisch über die Twitter-Begeisterung vieler Kollegen geäußert. Dies sei nichts für sie.

Die Mutter der fast einjährigen Tochter Olive war zuletzt in dem Film "Der Ruf der Wale" in Kinos zu sehen. Mit Adam Sandler dreht Barrymore derzeit die Komödie "The Familymoon" um das turbulente Leben einer Patchworkfamilie.

Drew Barrymore auf Twitter