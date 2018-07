Paris (AFP) - (AFP) Nach dem Vorwurf eines massiven Chemiewaffen-Einsatzes durch syrische Regierungstruppen fordert Frankreichs Präsident François Hollande eine unabhängige Untersuchung durch die UNO. Experten der Vereinten Nationen sollten "sich an die Orte des Angriffs begeben", verlangte Hollande am Mittwoch in Paris. Dies habe der Präsident während der Kabinettsitzung am Mittwoch deutlich gemacht, sagte Regierungssprecherin Najat Vallaud-Belkacem. Die Informationen zum Einsatz von Chemiewaffen müssten "überprüft und bestätigt" werden.

