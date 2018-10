Beirut (AFP) Die syrische Opposition beschuldigt die Staatsführung, bei Angriffen am Mittwoch in der Nähe von Damaskus mehr als 650 Menschen mit Chemiewaffen getötet zu haben. "Mehr als 650 Tote sind das Ergebnis einer tödlichen Attacke mit Chemiewaffen in Syrien", hieß es in einer Meldung der Nationalen Koalition, der wichtigsten syrischen Oppositionsgruppe, im Kurznachrichtendienst Twitter. Zuvor hatten bereits mehrere Oppositionsgruppen von einem Giftgaseinsatz der Regierungsarmee in der Region Ghuta nahe der syrischen Hauptstadt berichtet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.