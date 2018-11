Washington (AFP) Der Weltklimarat IPCC geht laut einem Zeitungsbericht in dem Entwurf für seinen neuen Sachstandsbericht davon aus, dass der Mensch den Klimawandel der vergangenen Jahrzehnte maßgeblich verursacht hat. "Es ist extrem wahrscheinlich, dass der Einfluss des Menschen auf das Klima mehr als die Hälfte des beobachteten Anstiegs der weltweiten Durchschnittstemperatur an der Erdoberfläche von 1951 bis 2010 verursacht hat", zitierte die "New York Times" am Dienstag aus dem Berichtsentwurf.

