Seattle (AFP) Das US-Militärverfahren um eines der schwersten Kriegsverbrechen im Afghanistan-Konflikt steht kurz vor dem Abschluss: Der Feldwebel Robert Bales, der im März 2012 in der südafghanischen Provinz Kandahar 16 Zivilisten erschossen hatte, dürfte noch in dieser Woche seine Strafe erfahren. Auf dem Stützpunkt Lewis-McChord im Bundesstaat Washington wurde am Dienstag eine Gruppe aus Offizieren und Soldaten ausgewählt, die über das Strafmaß entscheiden sollen.

