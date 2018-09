Rio de Janeiro (AFP) Gleich am ersten Tag des Ticketverkaufs für die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien sind Vorbestellungen für 2,3 Millionen Karten eingegangen. Mehr als 400.000 Fans reichten per Internet Ticketwünsche ein, wie der Fußball-Weltverband (FIFA) am Mittwoch mitteilte. Die größte Nachfrage sei aus Brasilien, Argentinien, USA, Chile und Kolumbien verzeichnet worden.

