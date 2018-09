Frankfurt/Main (AFP) Vor einem Vierteljahrhundert ist Flugkapitänin Evi Hetzmannseder eine Vorreiterin für Frauen in der Luftfahrt gewesen. Am 23. August 1988 wechselte sie zeitgleich mit Nicola Lisy als erste Pilotin in den Liniendienst der Deutschen Lufthansa, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. 25 Jahre später sagt Hetzmannseder dennoch: "Ich sehe mich nicht als Vorkämpferin, ich liebe einfach meinen Beruf".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.