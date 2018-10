Zürich (AFP) - (AFP) Weil er Daten von Bankkunden gesammelt und an den Fiskus verkauft hat, ist ein Deutscher in der Schweiz zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Im Urteil des Bundesstrafgerichts vom Donnerstag wurden anderthalb Jahre der Strafe auf Bewährung ausgesetzt, wie ein Gerichtssprecher der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Einen Teil hatte der Deutsche bereits in Untersuchungshaft abgesessen. Der Informatiker, der für die Schweizer Privatbank Julius Baer arbeitete, hatte den Diebstahl zugegeben.

