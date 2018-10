Berlin (AFP) Mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung in Deutschland hat die Anti-Korruptions-Organisation Transparency International gefordert. Kritisch äußerte sich der Leiter der TI-Arbeitsgruppe "Korruption in der Politik", Michael Koß, in der "Westdeutschen Zeitung" vom Donnerstag besonders zur Finanzierung durch Sponsoring. So zahlten beispielsweise Firmen auf Parteitagen Standgebühren, die deutlich über den üblichen Sätzen lägen. "Das ist ein eklatantes Problem, denn diese Einnahmen sind nicht transparent", sagte Koß.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.