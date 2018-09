Los Angeles (AFP) - (AFP) Eine Woche nach einer Hai-Attacke vor Hawaii ist eine 20-jährige Deutsche ihren Verletzungen erlegen. Sie starb am Mittwoch (Ortszeit) in einem Krankenhaus auf der Insel Maui, wie die Ärzte mitteilten. Der Hai hatte die junge Frau vor einer Woche beim Schwimmen in der Nähe eines Strandes angegriffen und dabei ihren rechten Arm abgerissen.

