Aix-en-Provence (AFP) Der bekannte kasachische Oppositionelle und Ex-Bankenchef Muchtar Abliasow, dessen Auslieferung wegen Betrugsvorwürfen unter anderem von der Ukraine gefordert wird, bleibt in Frankreich weiter in Haft. Ein Berufungsgericht im südfranzösischen Aix-en-Provence lehnte einen Antrag auf Freilassung des 50-Jährigen am Donnerstag ab, wie sein Anwalt Bruno Rebstock sagte. In den Augen der Richter hätten nicht "ausreichend Sicherheiten" vorgelegen, dass Abliasow nach einer Freilassung nicht das Land verlasse.

