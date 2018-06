Gelsenkirchen (dpa) - Stürmer Jefferson Farfán droht womöglich eine längere Pause. Der Peruaner zog sich in der Schlussphase des Playoff-Hinspiels der Champions League zwischen dem FC Schalke 04 und PAOK Saloniki (1:1) am Mittwochabend bei einem Zusammenprall eine Knöchelverletzung zu.

Wie schwer die Blessur des Fußball- Nationalspielers ist, der Schalke in der 32. Minute in Front geschossen hatte, war noch nicht abzusehen. Genauere Untersuchungen soll es nach Angaben des Clubsprechers an diesem Donnerstag geben. Farfán musste in der 87. Minute vom Platz getragen werden.

Trainer Jens Keller war nicht gerade optimistisch. "Ich

hoffe, dass Jeff jetzt nicht auch noch länger ausfällt", sagte der Schalke-Coach, der zuletzt schon die Verletzungen von Klaas-Jan Huntelaar und Sead Kolasinac verkraften musste. "Der Knöchel ist dick. So, wie er in der Kabine liegt, sieht es nicht so gut aus", meinte Keller.