Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss auf unbestimmte Zeit auf Jefferson Farfán verzichten. Der Torschütze erlitt beim 1:1 (1:0) der Gelsenkirchener am Mittwoch im Play-off-Hinspiel zur Champions League gegen PAOK Saloniki eine schwere Prellung im Knöchel. Das ergab eine Untersuchung am Donnerstag. Der Einsatz des Peruaners im Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/live bei Sky) bei Hannover 96 ist äußerst fraglich. Ob Farfan im Playoff-Rückspiel am Dienstag (20.45 Uhr/ZDFund Sky) beim griechischen Vizemeister wieder zur Verfügung stehen kann, ist ebenfalls ungewiss.