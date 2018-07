Rio de Janeiro (dpa) - Innerhalb der ersten 24 Stunden sind bei der FIFA Anfragen für mehr als 2,3 Millionen Eintrittskarten für die WM 2014 in Brasilien eingegangen. Die größte Nachfrage war für das Eröffnungsspiel am 12. Juni in Sao Paulo und das Finale am 13. Juli in Rio de Janeiro zu verzeichnen. Die meisten Ticket-Wünsche kamen aus Brasilien, gefolgt von Fans aus Argentinien, den USA, Chile und Kolumbien. Bis zum 10. Oktober läuft die erste Verkaufsphase. Sollten Spiele überbucht sein, entscheidet das Los.

