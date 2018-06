London (SID) - Der vermeintlich geläuterte Teammanager José Mourinho vom englischen Fußball-Erstligisten FC Chelsea hat sich am Rande des 2:1-Sieges gegen Aston Villa am Mittwochabend in "alter Form" präsentiert. Der Portugiese ging in der 70. Minute auf seinen Gegenüber, den früheren Dortmunder Profi Paul Lambert los. "Willkommen zurück, Jose", schrieb der Daily Mirror ironisch: "Wir dachten schon, wir hätten dich verloren."

Auslöser war ein Ellbogenschlag von Chelsea-Verteidiger Branislav Ivanovic gegen Villa-Torschütze Christian Benteke. Mourinho, der nach seiner Rückkehr im Sommer zunächst einen deutlich gelasseneren Eindruck als zu früheren Zeiten gemacht hatte, legte sich gestenreich mit den protestierenden Lambert an.

Doch "The Special One" sah sich nur als der Reagierende. "Er erinnerte mich an mich selbst von vor zehn Jahren", sagte Mourinho mit Bezug auf Lambert: "Ich hatte mich über jede Entscheidung beschwert und wollte am liebsten selbst eine Pfeife zwischen den Lippen haben. Er ist genauso, aber er wird sich auch ändern."