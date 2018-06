London (dpa) - Die britische Zeitung "The Guardian" will künftig noch stärker als bisher aus den USA heraus arbeiten und so dem Druck der Regierung in London entgehen. Er könne sich nicht vorstellen, dass irgendjemand in Amerika gegen den "Guardian" vorgehen werde, sagte Chefredakteur Alan Rusbridger der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der "Guardian" hatte von Spähprogrammen bei amerikanischen und britischen Geheimdiensten berichtet, die der US-Whistleblower Edward Snowden enthüllt hatte. Daraufhin hatten britische Behörden die Zeitung gezwungen, Computer-Festplatten zu zerstören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.