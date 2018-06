London (AFP) Im Zusammenhang mit den Enthüllungen der Zeitung "The Guardian" zu Geheimdienstaktivitäten hat die britische Polizei Ermittlungen gegen den Lebensgefährten des US-Journalisten Glenn Greenwald eingeleitet. Der Brasilianer David Miranda habe bei seiner vorübergehenden Festnahme am Flughafen London-Heathrow "hochsensibles Material" bei sich gehabt, teilte Scotland-Yard-Anwalt Jonathan Laidlaw am Donnerstag mit. EU-Justizkommissarin Viviane Reding kritisierte das Vorgehen der britischen Behörden gegen den "Guardian".

