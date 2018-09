Köln (SID) - Die frühere Weltklasse-Hürdlerin Carolin Nytra musste am Donnerstag erneut operiert werden. Den Eingriff am Fersensporn des rechten Beines (das linke war bereits im Juni operiert worden) kündigte die Mannheimer EM-Dritte von 2010 auf ihrer Website an. Sie bewies dabei Humor: "Einen Weg schafft man nie mit einem Schritt, auf geht's zum Nächsten..."

Positive Nachrichten sendete www.leichtathletik.de auch von Matthias de Zordo, der seit vergangener Woche Ex-Weltmeister im Speerwurf ist. Nach einem Achillessehnenriss im Mai konnte der nun für den SC Magdeburg startende Ex-Saarbrücker nicht in Moskau starten. Auf seiner bebilderten Facebook-Seite schreibt der Sportsoldat: "Jetzt beginnt die harte Arbeit des Muskelaufbaus und wie ihr seht, kann ich das Bein wieder voll belasten".