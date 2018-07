Jinan (dpa) – Der gestürzte chinesische Spitzenpolitiker Bo Xilai hat zum Auftakt seines mit Spannung erwarteten Prozesses die Korruptionsvorwürfe energisch zurückgewiesen. Im Volksgericht der ostchinesischen Stadt Jinan griff der in Ungnade gefallene Funktionär einen zentralen Zeugen der Anklage als korrupten Menschen und Betrüger an. Die Staatsanwaltschaft stütze sich nur auf Indizienbeweise, klagte der 64-Jährige. In ungewöhnlicher Offenheit verbreitete das Volksgericht über den twitterähnlichen chinesischen Kurznachrichtendienst Weibo jeweils Auszüge der Verhandlung.

