Moskau (AFP) Moskaus Wahlkommission will nach eigenen Angaben schon bald darüber entscheiden, ob Kreml-Kritiker Alexej Nawalny bei den Bürgermeisterwahlen am 8. September antreten darf. Bei der kommenden Sitzung sollen mutmaßliche Regelverstöße im Wahlkampf des prominenten Oppositionsaktivisten diskutiert werden, wie das Gremium am Donnerstag ankündigte. "Falls die Verstöße die gesetzlich vorgesehenen Normen überschreiten", werde Nawalnys Wahlregistrierung annulliert, erklärte Kommissionschef Valentin Gorbunow.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.