Kaohsiung (SID) - Peking-Olympiasiegerin Lena Schöneborn (Bonn) hat bei den Weltmeisterschaften der Modernen Fünfkämpfer in Kaohsiung/Taiwan das Finale erreicht. In der Qualifikation kam die 27-Jährige im abschließenden Combined-Wettbewerb am Donnerstag zwar nur auf Rang 23, erreichte jedoch durch gute Vortagsleistungen im Fechten und Schwimmen als Vierte der Gruppe A mit 3976 Punkten den Endkampf am Freitag.

Ebenfalls qualifizierte sich die Berlinerin Annika Schleu (3964) als Siegerin der Gruppe B, Claudia Knack (Berlin/3660) schied dagegen aus. Da die Ausläufer des Taifuns "Trami" im Norden des Landes mit heftigem Wind und starken Regenfällen das WM-Programm durcheinandergewirbelt hatten, wurde der für Mittwoch angesetzte Combined-Wettbewerb erst am Donnerstag ausgetragen.

Bei den Männern erreichte Stefan Köllner (Potsdam/4500) als einziger deutscher Starter das Finale am Samstag. Der Berliner Alexander Nobis (4196) und WM-Debütant Fabian Liebig (Potsdam/4148) scheiterten.