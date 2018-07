Tunis (AFP) Nach wochenlangen Massenprotesten in Tunesien ist die islamistische Regierungspartei Ennahda zu Verhandlungen über eine Expertenregierung bereit. Die Partei habe einen entsprechender Vorschlag der Gewerkschaft UGTT "als Startpunkt zur Lösung der politischen Krise akzeptiert", sagte Ennahda-Chef Rachid Ghannouchi am Donnerstag in Tunis. Die Initiative seiner Gewerkschaft sei von der Partei "als Grundlage für den Dialog mit der Opposition" anerkannt worden, erklärte UGTT-Generalsekretär Houcine Abassi nach einem Treffen mit Channouchi.

