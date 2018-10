Wiesbaden (dpa) - Auf deutschen Straßen sind im ersten Halbjahr 2013 erneut weniger Menschen gestorben und verletzt worden. Damit setzt sich der positive Trend des Vorjahres fort.

1454 Verkehrsteilnehmer kamen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres auf deutschen Straßen ums Leben. Das waren 239 oder 14,1 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum 2012, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Mit 3600 Verkehrstoten war 2012 der tiefste Stand überhaupt erreicht worden. Als Grund für den Rückgang sehen Fachleute ein Bündel von Gründen: Fahrzeugtechnik, Infrastruktur und das Fahrverhalten.

Rund 167 700 Verkehrsteilnehmer wurden im ersten Halbjahr 2013 verletzt, das waren sogar 8,8 Prozent weniger als von Januar bis Juni des Vorjahres. Auch die Zahl der Unfälle ging erneut zurück, allerdings nur um 1,5 Prozent. Insgesamt rumste es etwa 1,15 Millionen Mal.

Das Risiko, tödlich zu verunglücken, war in Sachsen-Anhalt und Brandenburg am höchsten und in den Stadtstaaten Hamburg, Berlin und Bremen am niedrigsten. Pro eine Million Einwohner kamen in Deutschland im ersten Halbjahr rein rechnerisch 18 Verkehrsteilnehmer ums Leben. In Sachsen-Anhalt und Brandenburg waren es rund 30, in den Stadtstaaten durchschnittlich etwa 6. Von den Flächenländern schnitt Nordrhein-Westfalen mit 11 am besten ab.

Auffällig: Wie im Vorjahr ging auch die Zahl der getöteten Motorradfahrer zurück - zumindest bis Ende Mai. Die schöne Wetterperiode, bei der mehr Motorrad-, Radfahrer und Fußgänger im Verkehr unterwegs sind und daher auch die schweren Unfälle zunehmen, haben die Statistiker noch nicht erfasst. Im Juni ging die Zahl der Verkehrstoten insgesamt allerdings auch zurück (um 7,2 Prozent auf 310 gegenüber dem Vorjahresmonat). Es wurden jedoch mehr Menschen verletzt (plus 5,1 Prozent auf 37 633).