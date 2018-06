Miami (AFP) Der mutmaßliche Schütze der Schießerei an einer Grundschule im US-Bundesstaat Georgia am Dienstag hat fast 500 Schuss Munition mit sich getragen. Der 20-jährige Michael H. leide seit längerem an einer psychischen Erkrankung, teilte die Polizei am Mittwoch (Ortszeit) mit. Sein Pflichtverteidiger bestätigte, dass H. unter psychischen Störungen leide. Der ersten Anhörung sei er deshalb ferngeblieben. Der 20-Jährige hatte laut Polizei am Dienstag in einer Schule mehrere Schüsse abgegeben. Verletzt wurde bei dem Vorfall in einem Vorort von Atlanta niemand.

