Moskau (AFP) - (AFP) Vor laufender Kamera hat der US-Journalist James Kirchick im russischen Fernsehen die Diskriminierung Homosexueller kritisiert. Er könne "nicht schweigen im Angesicht des Bösen", sagte der offen homosexuelle Reporter, der am Mittwochabend auf dem englischsprachigen Staatskanal RT mit Hosenträgern in Regenbogenfarben auftrat. Nach heftiger Kritik am russischen Parlament, Präsident Wladimir Putin und unkritischen Medien wurde Kirchick, der aus Stockholm zugeschaltet war, anschließend ausgeblendet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.