Frankfurt/Main (dpa) - Nach einem weitgehend ereignislosen Handel hat der Dax am Freitag die Woche mit Gewinnen abgeschlossen. Mangels aufregender Nachrichten von Unternehmen und der Konjunkturseite bewegte sich der deutsche Leitindex ohne größere Schwankungen lange um den Stand vom Vortag.

Schließlich beendete er den Handel mit einem Plus von 0,23 Prozent bei 8416,99 Punkten. Der Dax hat damit auf Wochensicht 0,30 Prozent zugelegt. Der MDax stieg am Freitag um 0,62 Prozent auf 14 839,20 Punkte, während der TecDax um 0,19 Prozent auf 1041,12 Punkte zulegte.

Am Vortag hatte der Dax nach guten Konjunkturdaten die bis dahin aufgelaufenen Verluste der Handelswoche wettgemacht. Seit geraumer Zeit nun schlage sich der Dax besser als der US-Leitindex Dow Jones, kommentierte Marktexperte Daniel Saurenz von Feingold Research. "Damit reflektiert er die Hoffnung, dass sich die konjunkturelle Lage in Europa 2014 Stück für Stück bessern wird", sagte er.

Die Commerzbank-Aktien setzten am Freitag mit plus 2,62 Prozent ihren aktuellen Höhenflug fort und eroberten erneut die Dax-Spitze. Laut Händlern trieb ein Pressebericht vom Vortag die Titel weiter an. Demzufolge drückt die Bundesregierung beim Verkauf der staatlichen Commerzbank-Beteiligung aufs Tempo. Adidas dagegen gab am unteren Ende des Dax 1,41 Prozent nach. Auch Volkswagen-Titel zeigten sich mit Verlusten von 0,95 Prozent in der Schlussgruppe. Die Privatbank Metzler empfahl, die Papiere wegen eines insgesamt nachlassenden Wachstums und erwarteter Marktanteilsverluste zu verkaufen.

Im MDax legten die Aktien von Celesio 2,76 Prozent zu. Händler sahen in den angekündigten Stützungsmaßnahmen der brasilianischen Notenbank für die Landeswährung Real positive Effekte für den Pharmagroßhändler. Brasilien sei einer der wichtigsten Märkte und Celesio habe unter der Real-Abwertung gelitten.

Xing-Aktien sprangen im TecDax um 7,74 Prozent in die Höhe. Börsianer verwiesen auf erneut aufgeflammte Gerüchte zu einer möglichen Übernahme des Online-Karrierenetzwerks durch den US-Konkurrenten LinkedIn.

Die anderen wichtigen Börsen in Europa zeigten sich ebenfalls freundlich. Der EuroStoxx 50 schloss 0,43 Prozent höher bei 2725,24 Punkten. In London stieg der FTSE 100 um 0,7 Prozent, in Paris legte der Leitindex Cac 40 um 0,25 Prozent zu. In den USA notierte der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss knapp in der Gewinnzone.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite börsennotierter Bundeswertpapiere von 1,61 Prozent am Vortag auf 1,62 Prozent. Der Rentenindex Rex fiel um 0,07 Prozent auf 132,16 Punkte. Der Bund Future sank um 0,15 Prozent auf 139,57 Punkte. Der Euro hingegen stieg. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,3355 (Donnerstag: 1,3323) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,7488 (0,7506) Euro.