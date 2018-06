Redmond (dpa) - Microsoft-Chef Steve Ballmer wird seinen Posten innerhalb der kommenden zwölf Monate aufgeben. Das kündigte der Windows-Konzern an. Ein Sonderausschuss soll nun einen Nachfolger suchen. Auch Microsoft-Gründer Bill Gates will dabei helfen. Ballmer steht seit 2000 an der Spitze des weltgrößten Software-Konzerns. Jetzt sei die richtige Zeit für einen solchen Übergang, sagte der 57-Jährige. Microsoft brauche einen Chef, der für längere Zeit den Wandel zu einem Unternehmen für Geräte und Dienstleistungen begleiten werde.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.