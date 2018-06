London (AFP) - (AFP) Neun Monate nach seiner Festnahme unter dem Verdacht mehrere Sexualstraftaten ist der britische Radiomoderator Dave Lee Travis am Freitag vor einem Gericht in London erschienen. Der 68-jährige ehemalige Star der Rundfunkgesellschaft BBC kündigte vor Reportern an, er wolle sich im Verlauf des Verfahrens "drei Stunden lang vor allen äußern", aber nicht in Kurzstellungnahmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.