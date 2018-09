London (AFP) - (AFP) Großbritannien unterhält einem Medienbericht zufolge eine geheime Spionagebasis im Nahen Osten. Dort würden E-Mails, Telefonanrufe und Internetdaten für die die Geheimdienste der USA und anderer Länder angefangen, berichtete die Zeitung "The Independent" am Donnerstag unter Berufung auf Dokumente des früheren US-Geheimdienstmitarbeiters Edward Snowden. Dazu würden Glasfaserkabel angezapft. Die Daten werden dem Bericht zufolge an den britischen Geheimdienst GCHQ gesendet, der sie dann an den US-Geheimdienst NSA weiterreiche. Das Land, in dem sich die Abhöreinrichtung befinden soll, nannte die Zeitung nicht.

