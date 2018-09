Bagdad (AFP) Bei einem Selbstmordanschlag auf einen belebten Park in Bagdad sind am Freitag mindestens 25 Menschen getötet worden. 36 Menschen wurden verletzt, als der Täter gegen 21.00 Uhr (Ortszeit) einen Sprengstoffgürtel zündete, wie die Behörden mitteilten. Zuvor waren bei Anschlägen an verschiedenen Orten im Irak sieben weitere Menschen getötet worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.