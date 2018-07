Bogotá (AFP) Der kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos will einen möglichen Friedensvertrag mit den FARC-Rebellen dem Volk zur Abstimmung vorlegen. Ein solches Referendum solle parallel zu den Parlamentswahlen im März 2014 oder den Präsidentenwahlen zwei Monate später abgehalten werden, erklärte Santos am Donnerstag in einer Mitteilung. Die Regierung werde dem Kongress einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Die Verhandlungen machten Fortschritte, sagte Santos, doch das kolumbianische Volk solle "das letzte Wort haben".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.