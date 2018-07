Kingston (SID) - Nach der Androhung eines Olympia-Ausschlusses für Jamaika hat die Politik des Inselstaates reagiert. "Unser Anti-Doping-System ist nicht so schlecht, wie es hingestellt wird. Doch die Regierung verpflichtet sich, mehr zu tun", sagte Natalie Neita-Headley, die für den Sport zuständige Ministerin, der Zeitung Jamaica Gleaner.

Nach heftiger Kritik am Kontrollsystem der Karibikinsel durch Renée Anne Shirley, ehemalige Geschäftsführerin der Anti-Doping-Kommission von Jamaika (Jadco), hatte die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) angedroht, wenn das Testprogramm weiter unzureichend bleibe und Warnungen in den Wind geschlagen würden, könne ein Ausschluss Jamaikas von Olympia die Konsequenz sein.

In den fünf Monaten vor den Sommerspielen 2012 in London soll Jamaikas Anti-Doping-Agentur nur eine Kontrolle außerhalb der Wettkämpfe durchgeführt haben. In diesem Jahr waren fünf Athleten im Mai bzw. Juni bei Jamaikas Meisterschaften überführt worden, darunter Ex-Weltrekordler Asafa Powell sowie die Weltklasse-Sprinterinnen Sherone Simpson und Veronica Campbell-Brown.

Natalie Neita-Headley betonte im Gleaner: "Möglicherweise ist der Idealstandard nicht erreicht. Aber es gibt deutliche Verbesserungen im Anti-Doping-System." Außerdem machte sie deutlich: "Wir waren gut im Sport, bevor man im Internet verbotene Mittel bestellen konnte." Die Aussagen der früheren Jadco-Geschäftsführerin nannte sie bedauerlich "und sehr negativ für unser Land". Man müsse nun die Defizite aufarbeiten, dabei solle das Prinzip gelten: "Der Sport ist wichtiger als jede Person."