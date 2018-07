Beirut (AFP) Bei zwei schweren Explosionen in der Stadt Tripoli im Norden Libanons sind am Freitag nach Angaben der Sicherheitskräfte mindestens zehn Menschen getötet worden. Eine Explosion ereignete sich demnach in der Nähe der Wohnung des scheidenden Regierungschefs Nadschib Mikati, der jedoch nicht anwesend war. Die zweite Explosion erfolgte in der Nähe der Wohnung des ehemaligen Polizeichefs Aschra Rifi.

