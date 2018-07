Los Angeles/Berlin (dpa) - Die kanadische Sängerin Céline Dion (45, "My Heart Will Go On") hat beim Kurznachrichtendienst Twitter einen furiosen Start hingelegt. "Hallo Twitter! Wie geht's? Ich bin aufgeregt, mich mit dir zu unterhalten..." schrieb die 45-Jährige am Donnerstag.

Nach weniger als einem Tag hatte Dion schon 37 000 Follower. Gewisse Startschwierigkeiten sind dennoch nicht zu übersehen. Auf einem charmanten Mini-Video, in dem Dion für ihr neues Album "Loved Me Back To Life" wirbt, ist deutlich noch das Kommando der Kamerafrau "Ok, du bist drauf" zu hören. Nach einer nur wenige Sekunden dauernden Sequenz bedankt sich die Kamerafrau artig mit "Danke". Das neue Album der Künstlerin erscheint im Herbst.

