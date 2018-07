Lima (AFP) - (AFP) Frauen haben nach Einschätzung von Archäologen vor mehr als tausend Jahren Peru beherrscht. Der bereits achte Grabfund einer Priesterin der Moche-Kultur innerhalb von gut zwei Jahrzehnten bestätige diese These, teilten Archäologen am Donnerstag mit. "Dies verdeutlicht, dass Frauen in diesem Gebiet nicht nur Rituale leiteten, sondern dass sie hier herrschten und Königinnen der Moche-Kultur waren", sagte der Projektleiter Luis Jaime Castillo der Nachrichtenagentur AFP. "Bei unseren Ausgrabungen fanden wir nur Gräber von Frauen, nie von Männern."

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.