Moskau (AFP) Wegen steigender Wasserpegel am Fluss Amur im Fernen Osten Russlands haben die Behörden tausende Menschen in Sicherheit gebracht. "Insgesamt wurden 23.460 Menschen in Sicherheit gebracht, darunter 7600 Kinder", zitierte die Nachrichtenagentur RIA Nowosti am Freitag einen Sprecher des Katastrophenschutzministeriums. Das Hochwasser des Flusses Amur an der Grenze zu China hat bereits 134 Ortschaften überflutet und steigt weiter. Am Freitag stand der Pegel bei 7,18 Metern. Bis zum Abend werde ein Pegelstand von 7,25 bis 7,30 Metern erwartet, sagte ein Mitarbeiter des staatlichen Wetterdienstes, Juri Warakin, der Nachrichtenagentur AFP.

