Tunis (AFP) Der wegen Polizisten-Beleidigung zu einer Bewährungsstrafe verurteilte tunesische Rapper Weld El 15 ist nach Angaben seines Anwalts festgenommen und von der Polizei verprügelt worden. Zwischen 25 und 30 Polizisten hätten ihn und einen weiteren Rapper nach einem Konzert auf einem Festival südlich der Hauptstadt Tunis am Donnerstagabend festgenommen, sagte Ghazi Mrabet der Nachrichtenagentur AFP am Freitag. Beide wurden demnach geschlagen. In der Nacht zum Freitag seien sie wieder freigelassen worden.

