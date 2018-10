Kairo (dpa) - In Ägypten stehen heute neue, möglicherweise gewaltsame Proteste bevor. Nach der Entlassung von Ex-Präsident Husni Mubarak aus der Haft haben mehrere Gruppen ihre Anhänger und Mitglieder zu Protesten gegen diese Entscheidung der Justiz aufgerufen. Gleichzeitig wollen auch Anhänger der Muslimbruderschaft und anderer Islamisten-Gruppen auf die Straße gehen. Sie protestieren am "Freitag der Märtyrer" gegen den Tod von 36 Demonstranten in Polizeigewahrsam. Experten befürchten Ausschreitungen.

