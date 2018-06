Washington (AFP) Arsen im Grundwasser gefährdet Millionen Menschen in China. Europäische und chinesische Forscher haben nun eine Methode entwickelt, um das Vorkommen des giftigen Elements in der Umwelt zu berechnen und so Schutzmaßnahmen zu erleichtern. Mit Arsen verseuchtes Wasser kann bei Menschen Nieren- und Lebererkrankungen sowie Krebs auslösen.

