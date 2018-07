Frankfurt/Main (dpa) - Fast 70 SPD-Wahlplakate in nur einer Straße sind in Frankfurt am Main gestohlen worden. Das Wahlkampfteam um den Landtagskandidaten Turgut Yüksel hat Anzeige erstattet. Auf den Plakaten war neben Yüksel unter anderem auch der hessische Spitzenkandidat für die Landtagswahl Thorsten Schäfer-Gümbel zu sehen. Alle Kabelbinder, mit denen die Plakate befestigt waren, wurden entfernt. Die SPD zieht darin einen Hinweis, dass die Plakate nicht einfach im Vorbeigehen abgerissen worden sind.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.