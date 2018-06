Berlin (dpa) - Die Bundesregierung rollt Bürgern heute in der Hauptstadt wieder den roten Teppich aus. Beim 15. Tag der offenen Tür können Politikinteressierte am Wochenende das Bundeskanzleramt, das Bundespresseamt und alle Ministerien besuchen. Gerechnet wird mit mehr als 125 000 Besuchern. So viele waren im vergangenen Jahr gekommen, in den Jahren davor waren es teils noch deutlich mehr. Ein Höhepunkt ist der Rundgang von Bundeskanzlerin Angela Merkel morgen zwischen 14.00 und 16.00 Uhr im Bundeskanzleramt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.