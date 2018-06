Mountain View (dpa) - Google entwickelt angeblich ein eigenes selbstfahrendes Auto, statt seine Technik immer nur in die Wagen anderer Hersteller einzubauen. Der Internet-Konzern habe in den vergangenen Monaten Gespräche mit Auftragsfertigern geführt, berichtet der Technologie-Journalist Amir Efrati, der beim "Wall Street Journal" war und jetzt einen neuen Technologie-Blog aufbaut.

Google wolle ein "Robo-Taxi" entwickeln, dass in Städten selbstständig Fahrgäste einsammeln und an ihr Ziel bringen könne.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.