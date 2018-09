München (AFP) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat einen schnellen Zugang für die UN-Inspekteure in Syrien zum Ort des mutmaßlichen Giftgasangriffs gefordert. "Jetzt geht es darum, den UNO-Inspekteuren, die bereits in Syrien sind, schnellstmöglich Zugang zum Ort des Geschehens zu verschaffen", sagte Merkel dem Nachrichtenmagazin "Focus" laut Vorabbericht vom Samstag. Sie kritisierte in diesem Zusammenhang die Regierungen in Moskau und Peking: "Leider hat der Widerstand Russlands und Chinas eine eindeutige Aufforderung des UNO-Sicherheitsrats an das syrische Regime verhindert, den freien Zugang zu gewährleisten."

